День похоронной отрасли предложили сделать альтернативой Хеллоуину в России

Москва, 21 октября. Директор ритуальной конторы из Томска Александр Шарабаев предложил вместо Хэллоуина в России праздновать День работника похоронной отрасли, сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующее предложение Шарабаев отправил губернатору Томской области Сергею Жвачкину. В письме указано, что в похоронной сфере трудятся не менее 50 тысяч россиян, от водителей катафалков до могильщиков и сотрудников крематориев. Несмотря на это, отметил предприниматель, в стране до сих пор нет профессионального праздника похоронщиков.

Установить День работника похоронной отрасли Шарабаев предложил 31 октября, когда в странах Запада празднуется Хэллоуин. Бизнесмен добавил, что считает этот праздник «непонятным» и не поддерживают чужеродную для России традицию отмечать его. В региональной администрации пока не ответили на письмо похоронщика.

Напомним, Хэллоуин — древний языческий праздник, ставший международным во второй половине XX века. Традиция отмечать его накануне Дня всех святых зародилась у кельтов, проживавших на территории современных Ирландии и Шотландии. Праздник был связан со смертью, пробуждением злых духов, торжеством нечисти.

Согласно результатам опроса, проведенного в 2016 году Левада-Центром, большинство россиян знают о Хэллоуине, но лишь каждый двадцатый каким-либо образом отмечает его. О своем негативном отношении к этому празднику не раз заявляли в Русской православной церкви.