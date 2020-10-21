Назначена дата выборов в нижнюю палату парламента Казахстана

Нур-Султан, 21 октября. Выборы в нижнюю палату парламента Казахстана (Мажилис) состоятся 10 января 2021 года. Соответствующий указ подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает пресс-служба главы государства.

«Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов», — отмечается в обращении Токаева.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и его казахстанский коллега Нурлан Ермекбаев подписали обновленный двусторонний договор о военном сотрудничестве России и Казахстана.