Киев, 21 октября. Глава украинской делегации в контрольной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» назвал условия достижения мира на юго-востоке страны.

Он заявил, что необходимо принять комплекс законов, регламентирующих реинтеграцию региона.

«Это массив документов, включающий в себя периоды до и после войны, в частности период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти», — сказал политик.

Кравчук подчеркнул, что процесс возвращения Донбасса в состав Украины будет сложным и должен состоять из четырех основных компонентов. К ним относятся прекращение военных действий, проведение выборов в районах, неподконтрольных Киеву, формирование исполнительной власти в Донецкой и Луганской областях, а также принятие экономических законов.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей отказались признавать легитимность поддерживаемого националистами правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ действующий на тот момент украинский президент Петр Порошенко объявил о проведении в регионе антитеррористической операции, превратившейся в братоубийственную войну. На протяжении минувших лет неоднократно предпринимались попытки мирного урегулирования ситуации, но каких-либо существенных результатов добиться не удалось. Жертвами боевых действий, по данным ООН, стали не менее 11 тысяч человек.