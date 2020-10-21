Дочь Веры Брежневой показала свои пышные формы в Instagram

Москва, 21 октября. Дочь Веры Брежневой Соня Киперман опубликовала в Instagram снимки со своего отдыха в Турции. На них 19-летняя девушка предстала в темно-синем купальнике, продемонстрировав пышные формы.

Дочь известной певицы учится в Лос-Анджелесе, однако из-за пандемии коронавируса занятия проходят в дистанционном режиме. Во время каникул девушка решила отправиться отдыхать на турецкое побережье.

«Sunshine baby. (Солнечная малышка. — Прим. ФАН)», — пишет София под фотографией.

Девушка позировала в солнечных лучах с распущенными волосами и без макияжа. Подписчики были восхищены естественной красотой и фигурой дочери Брежневой.

«Классная фигура и родинки. Можно составлять созвездия», — пишет h01d3r. «Яркая и очаровательная девочка», — отмечает antoxin11. «Улыбка и фигура мамины», — комментирует noplzyesss. «Зачем так красиво?» — спрашивает sonyaxkiperman_official_fan.

В начале месяца София Киперман опубликовала новые фотографии, на которых она запечатлена в откровенном и необычном наряде. Девушка на голое тело примерила жакет больших размеров.

До этого дочь Веры Брежневой заинтриговала поклонников подписью к фото в Instagram. Сначала подпись на снимке гласила «Медовый месяц». Однако через доли секунды подпись была отредактирована на «Vintage baby».