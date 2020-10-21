Россияне оценили уровень жизни в своих городах и селах

Москва, 21 октября. Россияне оценили уровень жизни в городах и селах, приняв участие в совместном опросе ВЦИОМ и Центра «Платформа».

Результаты исследования показали, что около 75% респондентов в целом довольны условиями жизни в своем населенном пункте и отмечают позитивные сдвиги, произошедшие за последнее время.

Больше всего тех, кто назвал качество городской среды «скорее комфортным», в Москве и Петербурге (72%). Такой же ответ выбрали 58% респондентов из городов с численностью населения более миллиона человек, две трети опрошенных жителей городов с населением менее миллиона и 53% респондентов, проживающих в сельской местности.

Большинство опрошенных заявили, что в их населенных пунктах за последние несколько лет произошли позитивные изменения, около 60% респондентов сообщили, что остались довольны построенными зданиями и реконструкцией старых зданий, проведенной за минувшие 3-5 лет.

90% участников исследования сообщили, что не планируют переезжать в другой населенный пункт, о своем желании уехать заявили лишь девять процентов респондентов.

Говоря об отрицательных сторонах жизни в больших городах, опрошенные назвали массовую застройку, экологические проблемы, нехватку поликлиник, школ и детсадов. Жители городов с населением до 100 тысяч человек жаловались на проблемы с поиском работы, плохие дороги и слабо развитую транспортную инфраструктуру.

Опрос показал, что представители старшего поколения часто и охотно принимают личное участие в благоустройстве своих населенных пунктов, тогда как молодежь обычно избегает этого.

Ранее RT раскрыл результаты опроса, в ходе которого россияне назвали лучшие города страны для путешествий осенью.