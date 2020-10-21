Елена Летучая в бикини восхитила подписчиков своим идеальным прессом

Москва, 21 октября. Телеведущая Елена Летучая опубликовала в Instagram фотографии с отпуска, который она проводит в Дубае. 41-летняя знаменитость продемонстрировала фанатам свою рельефную фигуру и идеальный пресс, пишет «Телепрограмма».

На одном из опубликованных кадров Летучая запечатлена в бикини около бассейна.

«Поработали, пора и отдохнуть. Летим к приключениям, солнцу», — пишет телеведущая.

Подписчики звезды не могли не обратить внимания на ее идеальную фигуру и рельефный пресс.

«Красивая пара», «Ого, вот это мышцы», «Такой пресс», «Вашу фигуру издалека видно», «Массивные бедра, а так не скажешь», «Какая вы роскошная, фигура на зависть всем», — комментировали запись поклонники Летучей.

В начале месяца сообщалось, что появившаяся на гала-ужине премии GQ «Человек года» Елена Летучая неприятно удивила пользователей Интернета своими лишними килограммами. По мнению подписчиков, телеведущая также выбрала не слишком удачный наряд — черное платье в пол с открытыми плечами, лифом в виде кошачьих ушек и длинным разрезом на ноге.

В сентябре Елена Летучая арендовала вертолет, чтобы встретиться с родителями. Аудитория телеведущей принялась считать ее деньги, отмечая, что Летучая потратила на встречу с родителями баснословную сумму.