Шумных соседей могут «приструнить» в дневное время

Москва, 21 октября. Федеральный законопроект о соблюдении ночной тишины могут дополнить нормой, регулирующей соблюдение тишины и в дневное время, пишет «Парламентская газета».

Такая инициатива возникла на фоне перевода на удаленный режим работы большого числа сотрудников предприятий и организаций. Эта вынужденная в период пандемии мера обозначила неочевидную ранее проблему: многие из тех, кто трудится на удаленке, жалуются на шумных соседей, которые не дают сосредоточиться на работе.

По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Павловой, право на тишину в дневное время могут закрепить законодательно при рассмотрении законопроекта о ночной тишине.

«Мы уже сформулировали ряд предложений ко второму чтению, этот вопрос туда входит в том числе. Планируется, что поправка будет предусматривать возможность для регионов устанавливать дополнительные правила, которые будут действовать в период ЧП или иных ограничений», — сказала Павлова.

Другие парламентарии призывают власти регионов включиться в эту работу, указывая, что это позволит более оперативно отреагировать на ситуацию.