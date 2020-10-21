Brexit грозит серьезным ударом по экономике ЕС

Брюссель, 21 октября. Большинство секторов экономики Евросоюза могут серьезно пострадать в результате Brexit без сделки с ЕС, пишет в своей колонке экономист ING Тимми Шпакман.

По мнению специалиста, Brexit без сделки окажет значительное влияние на экономику Евросоюза.

«С введением тарифов и возможными сбоями в некоторых секторах. В наибольшей степени пострадают автомобильная промышленность, сельское хозяйство и химическая промышленность», — заявил Шпакман.

В случае провала переговоров о торговом соглашении между ЕС и Великобританией, повышение пошлин начнется уже с 1 января 2021 года. Как напоминает эксперт, пока Британия является частью ЕС — нет тарифов на торговлю. Однако после Brexit без сделки импорт Евросоюза из Великобритании будет облагаться пошлинами в рамках соглашений ВТО. В этом случае Лондон введет тарифы на импорт из ЕС.

Еще одна проблема, которая пугает жителей уже несколько лет, «хаос на границах, поскольку пограничные проверки могут внезапно вступить в силу».

Экономист подчеркивает, что никто не может однозначно утверждать, что Brexit без сделки и все изменения, которые произойдут с 1 января, не являются событием для экономики ЕС. Нарушения в цепочках поставок из-за пограничных проверок сначала будут несущественными, но через несколько месяцев могут стать проблемой. Тарифы будут повышены на многие товары из ЕС. Сбои в торговле товарами, требующими новой сертификации, станут риском, если не будут приняты меры на случай непредвиденных обстоятельств.

«В основном это коснется сельского хозяйства, автомобилестроения и химической промышленности, причем такие страны, как Ирландия, Бельгия и Нидерланды, вероятно, испытают наибольшие потрясения из-за относительно значительного объема торговли между ними и Великобританией», — подвел итог экономист.

Британия покинула ЕС 31 января. Страна являлась частью ЕС в течение 47 лет, но при этом не была полностью интегрирована в объединение, сохраняя собственную валюту и не входя в Шенгенскую зону. Теперь стартовал годовой переходный период, в рамках которого Лондон должен успеть договориться с другими странами о форматах сотрудничества. Если Лондон и ЕС не смогут договориться до конца года, их отношения перейдут в «жесткий» формат.