Первые заморозки придут в южные регионы России

Москва, 21 октября. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о первых заморозках на юге страны, сообщает РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что минусовая температура воздуха в ближайшие два дня ожидается в Крыму и Ставропольском крае.

«Завтра и послезавтра в Крыму заморозки. В степных и предгорных районах ночью до -3. В Ставрополье ночью тоже заморозки, они связаны с тем, что там антициклональный режим погоды, поэтому ночью при малооблачном небе наблюдаются потоки холодного воздуха и идет выхолаживание подстилающей поверхности. В Ставрополье до -2 заморозки», — сообщил ученый.

По его словам, дневная температура в южных регионах страны также понизится и составит 15-19 градусов. Теплее будет лишь в Сочи, где воздух днем прогреется до +22. В регионах Северного Кавказа термометры покажут от +12 до +17 градусов.

Вильфанд добавил, что ночные заморозки в Крыму и Ставропольском крае придут ненадолго — к концу недели там постепенно потеплеет.