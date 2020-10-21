ВСУ обстреляли поселок Спартак в ДНР

Донецк, 21 октября. ВСУ обстреляли поселок Спартак, который находится на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 21.15 со стороны Авдеевки по поселку Спартак выпущено 4 мины калибром 82 мм», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось об обстреле населенного пункта ДНР Минеральное из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Ранее в ЛНР сообщали, что ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать работе БПЛА Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе Попасной в Донбассе.