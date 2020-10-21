Перечислены категории людей, для кого вакцина от COVID-19 будет бесполезной

Москва, 21 октября. Есть категории людей, на которых вакцина против коронавируса может не подействовать, сообщил URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

В Центре имени Гамалеи ранее сообщили, что после введения вакцины против COVID-19 у четырех групп людей хуже вырабатываются антитела к вирусу. Это пожилые, злоупотребляющие алкоголем, люди в стрессе и принимающие противовоспалительные препараты.

Комментируя выводы специалистов, вирусолог отметил, что невозможно четко поделить людей на группы относительно возможности их организма вырабатывать антитела.

«Вот, например, я пожилой человек, вакцину я получил — и у меня хорошая выработка антител. Я знаю другого человека, которому 90 лет, и у него тоже хорошо выработались антитела. Насчет того, что антитела плохо вырабатываются у алкоголиков и представителей других названных групп, я тоже не уверен», — уточнил Альтштейн.

По словам специалиста, однозначно о плохой выработке антител он может сказать только про людей с иммунодефицитом. Для них вакцина может быть бесполезной.

Первая в мире вакцина против коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России. Ее разрабатывали специалисты НИЦЭМ им Гамалеи. Позднее стало известно о регистрации второй российской вакцины «ЭпиВакКорона», которую разрабатывали специалисты центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». 19 октября в Сант-Петербурге и Кирове стартовали клинические испытания третьей российской вакцины от коронавируса, созданной в научном центре им. Чумакова РАН, передавал RT.

Ранее Альтштейн в беседе с ФАН выразил надежду, что Россия сможет выйти на плато по заболеваемости коронавирусом до конца октября. До конца года, по мнению специалиста, рост заболевших COVID-19 должен остановиться.