Иосиф Пригожин назвал страну, где будет рожать невестка Валерии

Москва, 21 октября. Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что супруга сына Валерии Арсения Шульгина Лиана будет рожать в России, пишет издание «НьюИнформ».

Недавно Арсений Шульгин публично объявил, что готовится стать отцом. В соцсетях он рассказал о беременности жены и поделился кадрами их фотосессии с Лианой, где очевидно, что избранница сына Валерии ждет ребенка.

«У нас будет ребенок. Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большущей любви», — признался Арсений.

По словам Пригожина, Лиана планирует рожать в России вопреки распространенной в звездных семьях традиции выезжать для этого в американские медицинские центры.

«Зачем рожать в США? У Арсения и Лианы даже нет американской визы, они живут в России, выезжали за границу только как туристы. У звезд мода рожать в Америке, чтобы дать детям американское гражданство. Мы, видимо, не в тренде», — рассказал продюсер.

Он добавил, что стать дедушкой — большое счастье, и они с Валерией готовы к появлению внуков.

«Главное — посадить дерево, построить дом, вырастить детей, эту часть функционально мы с Валерией выполнили. Теперь дети должны продолжить взращивать наше поколение. Дай Бог, чтобы все было хорошо. Мы к появлению внуков морально готовы», — сказал Пригожин.

Продюсер сообщил также, что трое его детей, как и трое детей Валерии, родились в Москве.