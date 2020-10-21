Кардиолог дала полезный совет для страдающих от метеозависимости

Санкт-Петербург, 21 октября. Определить причину метеозависимости можно при помощи анализов. Об этом рассказала кардиолог-ревматолог Виктория Львовская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По ее словам, не существует анализов, которые могут диагностировать метеозависимость, однако есть тесты, благодаря которым можно понять, почему человек является метеозависимым. Она посоветовала сдать стандартный клинический анализ крови и биохимию. Для последней важными показателями являются липидограмма, холестерин и его фракция.

Кроме того, люди старше 25 лет, а также страдающие лишним весом, должны проверить уровень инсулина. Это позволит изучить риск спазма сосудов. Не лишним будет и анализ на уровень витамина D, а также определение уровня калия в крови, который напрямую влияет на тахикардию.

Еще следует сдать анализ на тиреотропный гормон, который контролирует работу щитовидной железы, а также Т3 свободный и Т4 свободный. Эти тесты необходимы для правильной диагностики.

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