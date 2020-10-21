ФБР отвергло причастность РФ к публикации компромата на сына Байдена

Вашингтон, 21 октября. Сотрудники ФБР считают, что РФ не имеет отношения к публикации вызвавшей скандал электронной переписки сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена Хантера, передает Fox News.

Источники телеканала сообщили, что сотрудники ФБР получили в свое распоряжение ноутбук, на котором хранятся указанные письма Хантера Байдена. Эксперты ведомства подтвердили мнение главы Нацразведки США Джона Рэтклиффа о том, электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации.

Скандал разгорелся после того, как газета New York Post опубликовала электронную переписку, принадлежащую, предположительно, Хантеру Байдену. Одно из писем было от сотрудника украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который поблагодарил того за встречу с отцом. Эти письма противоречат словам кандидата в президенты, что он не имел никакого отношения к работе сына в украинской компании.

Как передавал RT, глава комитета по нацбезопасности верхней палаты Конгресса США республиканец Рон Джонсон сообщил, что в конце сентября с возглавляемым им комитетом связался некий осведомитель, который заявил, что располагал ноутбуком Хантера Байдена и передал компьютер ФБР.

На жестком диске устройства были найдены десятки компрометирующих материалов, в том числе интимные фотографии и видео Хантера. На одном из видео Хантер употребляет запрещенные наркотические вещества и вступает в половой акт с неизвестной женщиной, возможно, проституткой.