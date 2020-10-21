Названы факторы, которые снижают защиту организма от коронавируса

Москва, 21 октября. Роспотребнадзор предупредил, что защита организма от вирусов, в том числе от COVID-19, может снизиться из-за переохлаждения во время резких перепадов температуры, пишет РИА Новости.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости следить за соблюдением температурного режима в рабочих, жилых и учебных помещениях, уделять внимание исправности систем отопления и нагревательного оборудования. В период межсезонья, подчеркивают специалисты, важно избегать переохлаждения, которое может негативно повлиять на иммунитет.

«Переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в осенне-зимний период, может временно снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе к COVID-19», — отметили в ведомстве.

В надзорном органе подчеркнули, что существуют температурные нормы для разных типов помещений. Так, в игровых комнатах детсадов температура должна составлять 21-23 градуса, в спальнях — на два градуса меньше. Классы школ должны быть прогреты до 18-24 градусов, палаты больниц и санаториев — до 20-26. В детских домах и интернатах норма составляет не ниже 20 градусов, в домах престарелых и других социальных учреждениях постоянного пребывания — 20-22 градуса.

Если в организации нарушаются эти нормативы, граждане имеют право направлять жалобы в Роспотребнадзор, специалисты которого проведут необходимые замеры и примут меры административного воздействия, если жалоба подтвердится.

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