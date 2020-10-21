Дочь Успенской рассказала, как ее «прокляла» мать

Лос-Анджелес, 21 октября. Тридцатилетняя дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала новые подробности ссоры со своей матерью. Об этом пишет портал teleprogramma.pro.

Плаксина обвинила свою мать в избиениях и унижении, после чего уехала к отцу в США. Однако там она тоже попала в скандал — жители Лос-Анджелеса обратили внимание на неадекватное поведение Плаксиной возле витрин кафе, после чего та была госпитализирована. После того как та покинула клинику, с ней связали представители редакции шоу «Пусть говорят».

Она заявила, что теперь ее считает сумасшедшей еще и отец, который, по словам Плаксиной, насильно поместил в лечебницу. Дочь Успенской провела там неделю, после чего ее признали вменяемой и отпустили.

«Наблюдая за преступниками и бомжами — поняла, что это моя мать меня прокляла. До моего отъезда в Америку она желала мне сдохнуть под забором. Ее проклятие сбывается. Мне надо бороться изо всех сил», — объяснила Плаксина.

Она убеждена, что родственники отца желают ей смерти, поскольку она может претендовать на имущество Плаксина.

Отношения Успенской с дочерью давно оставляют желать лучшего. Зимой Плаксина стала гостьей шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ и рассказала, что мать постоянно над ней издевалась. Успенская, в свою очередь, выступила на передаче «Однажды», где назвала свою дочь неадекватной. По словам певицы, она специально отправила Плаксину к отцу в США, чтобы не терпеть ее странные выходки.

В Штатах дочь королевы шансона занимается рисованием. Девушка постоянно эпатирует публику неожиданными постами в Instagram. Недавно Плаксина предстала перед подписчиками полуголой и назвала свою мать «королевой России».