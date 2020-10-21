Одиноким мужчинам в РФ запретили услуги суррогатных матерей

Москва, 21 октября. Новый приказ Минздрава фактически закрепил запрет на услуги суррогатного материнства для одиноких мужчин, сообщила Пятому каналу адвокат Ольга Зиновьева.

Закон 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» не включал в свой перечень одиноких мужчин как лиц, которым разрешено использование услуг вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Новый приказ Минздрава также не дал мужчинам права на суррогатное материнство.

«Запрет на доступ ВРТ-услуг был недостаточно явно выражен. Новый приказ повторил формулировку закона о доступе граждан к этим услугам. Одиноких мужчин там нет, как и не было», — подчеркнула юрист.

Зиновьева сообщила, что в законе появились некоторые новые нормы. В частности, теперь допускается для семьи частичное использование донорского материала. То есть супруги могут использовать сперму либо яйцеклетку третьего человека. Ранее на это действовал формальный запрет.

Еще одно изменение лишило одиноких женщин права использовать полностью донорский эмбрион.

В России правовые основания для суррогатного материнства появились в 2011—2013 годах, когда был принят и вступил в силу соответствующий федеральный закон.

Отметим, ранее телеведущий программы «Вести недели» на канале «Россия 1» Дмитрий Киселев заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить свою позицию и не вступать против суррогатного материнства и ЭКО. Журналист полагает, что Церкви следует «сгладить конфликты любовью». Протоиерей Александр Абрамов в ответ объяснил, что церковь выступает против суррогатного материнства, поскольку бесплодие — «тоже форма взаимодействия человека и Бога».