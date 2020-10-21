Лена Миро предрекла конец половой жизни Стычкина и Сутуловой из-за родов

Москва, 21 октября. Блогер Лена Миро в Livejournal предрекла конец половой жизни актрисы Ольги Сутуловой и ее мужа Евгения Стычкина из-за партнерских родов. .

Несколько дней назад Сутулова поделилась в Сети хорошей новостью — она родила сына. Муж присутствовал в родильной палате, приехав туда со съемочной площадки и не успев даже смыть грим.

«Парня встретила практически мужская компания. Под звуки Rolling Stones его приняла пара мужских Золотых рук России и передала папе. А папа уже мне. Мужики шутили, снимали нас на телефон, никто даже не спросил, почему у Стычкина разбитое лицо (грим не успел смыть). Было весело и совершенно не страшно», — написала артистка.

Миро раскритиковала звездную пару за партнерские роды и предрекла, что после случившегося Сутулова и Стычкин потеряют друг к другу интерес.

«Я с трудом представляю мужчину, который смог бы после совместных родов любить жену. Нет, ну духовно — возможно. Как человека — сострадать, жалеть. Но физически… Сомневаюсь, что после подобного перфоманса вообще возможна супружеская половая жизнь», — высказалась блогер.

Она также назвала Стычкина и Сутулову «актерами третьего эшелона» «с альтернативной внешностью и таким же талантом».