Российский космонавт Рыжиков стал командиром МКС

Москва, 21 октября. Российский космонавт Сергей Рыжиков стал командиром Международной космической станции (МКС), приняв командование от американского астронавта Кристофера Кэссиди, трансляция велась на сайте NASA.

Кэссиди передал Рыжикову символический ключ от МКС в присутствии всех членов работающих на станции экспедиций в количестве шести человек.

«Сергей, я дарю тебе этот ключ и командование Международной космической станцией. Поздравляю!» — сказал астронавт.

Член американского экипажа заявил также, что в период его работы на МКС была «лучшая команда» и назвал проведенное там время «замечательным». Рыжиков сообщил, что намерен продолжать традицию, когда космонавты из разных стран работают рука об руку и во всем помогают друг другу.

В четверг Кристофер Кэссиди вместе с членами российской экспедиции Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером должны вернуться на Землю на корабле «Союз МС-16». На МКС остаются работать россияне Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Как ожидается, они пробудут на орбите 177 суток и проведут более 50 экспериментов.