В Конгрессе США призвали Вашингтон признать независимость Карабаха

Вашингтон, 21 октября. Конгрессмен от Демократической партии Грейс Наполитано призвала власти США признать независимость Нагорного Карабаха. Как пишет ТАСС, она направила соответствующее письмо на имя спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая также представляет Демократическую партии и занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США.

«Свобода — это единственная оставшаяся возможность выживания Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — Прим. ФАН) <...> Путь вперед — свобода. Поэтому я призываю к официальному признанию со стороны США независимости Арцаха», — гласит заявление Наполитано.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается вооруженное противостояние между Азербайджаном и Арменией. В боевых действиях применяются авиация, тяжелая артиллерия и танки.

При этом в Нагорный Карабах активно стягиваются наемники из ближневосточных террористических группировок, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Территориальный спор между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжаются более 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался силой восстановить контроль над регионом, что привело к масштабному вооруженному противостоянию с Арменией. В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе вспыхивали боевые действия.