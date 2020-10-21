США могут перебросить войска из ФРГ ближе к границам России

Вашингтон, 21 октября. США изучают варианты переброски части своих войск из Германии в Болгарию, Румынию и Прибалтику, сообщил ТАСС представитель американских военных кругов.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил о возможном перемещении на постоянной основе Второго бронетанкового полка Сухопутных войск США из Германии в другую страну, ближе к границам РФ.

Источник уточнил, что США намерены «разместить силы США на восточном фланге НАТО на постоянной, ротационной основе». После подписания соглашения о сотрудничестве с Польшей, а также консультаций с министрами обороны Румынии и Болгарии США получили возможность размещения своих сил на территории этих стран.

Ранее Эспер также заявил, что Россия и Китай являются «главными стратегическими соперниками США». Поэтому, по его словам, Вашингтон и его партнеры должны защищать «свои основополагающие принципы и образ жизни».

Комментируя заявление главы Пентагона в беседе с ФАН, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал его конфронтационным. Сенатор подчеркнул, что российская сторона готова к взаимодействию с западными партнерами и готова подписывать новые договоры о сокращении стратегических вооружений. Однако, по его словам, «американцы сознательно сталкивают нас на позицию противников».