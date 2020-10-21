Глава МВД Франции хочет провести встречу с российским коллегой

Москва, 21 октября. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выразил желание посетить в конце этой недели Россию, чтобы провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым. Об этом он заявил в эфире телеканала BFMTV.

«Сегодня я сделал запрос от имени президента посетить на этих выходных Россию, чтобы провести переговоры с моим коллегой... Я сделал это предложение и надеюсь, что у меня будет возможность поехать в Россию в воскресенье и понедельник», — сказал Дарманен.

По его словам, главной темой беседы должен стать вопрос возможного возвращения радикализированных лиц, являющихся выходцами из России. Тема высылки иностранных граждан, которых власти Франции подозревают в экстремизме, стала обсуждаться после инцидента в пригороде Парижа.

Накануне преступник обезглавил школьного учителя в предместье Парижа. Подозреваемый был застрелен в ходе задержания. По данным полиции, педагог проводил уроки свободы слова и в качестве примера продемонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные в журнале Charlie Hebdo. В ходе расследования были задержаны четыре человека, один из них — несовершеннолетний. Все фигуранты были близкими знакомыми застреленного преступника. Семья подозреваемого в 2008 году переехала во Францию из села под Грозным, когда мальчику было шесть лет. Французские власти после длительного рассмотрения отказались удовлетворить ходатайство семьи о статусе беженцев.