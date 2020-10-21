Российские военные раздали гумпомощь в сирийской Хасаке и Дэйр-эз-Зоре

Дамаск, 21 октября. За минувшие сутки представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели две гуманитарные акции в сирийских провинциях Хасака и Дэйр-эз-Зор, сообщает замглавы ведомства, контр-адмирал Александр Гринкевич.

Выдача гуманитарной помощи прошла в населенных пунктах Аль-Ватутия (Хасака) и Эт-Табия (Дейр-эз-Зор). Российские военнослужащие раздали 880 продовольственных наборов общим весом 5,3 тонны.

«Всего с начала процесса урегулирования российским ЦПВС проведено 2598 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4439 тонн», — сообщают в ведомстве.

Также российские военные зафиксировали 38 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации со стороны запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.