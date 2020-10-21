На Украине поблагодарили Сталина за «территориальные подарки»

Киев, 21 октября. Украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «Наш» заявил, что Украина должна быть благодарна советскому лидеру Иосифу Сталину за то, что он присоединил к ней нынешние западноукраинские регионы.

Политолог напомнил, что в ходе Польской кампании РККА в сентябре 1939 года, которую в СССР называли освободительным походом в Западную Белоруссию и Западную Украину, Украинская ССР получила «территориальные подарки», которые входят сегодня в Волынскую, Ровненскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Закарпатскую области.

«Хочу сказать в защиту Сталина, он не отдал Закарпатье Клименту Готвальду, который просил в 1945 году отдать его Чехословакии и присоединить к Словакии. Сейчас, может быть, Закарпатье было бы в новой словацкой государственности», — отметил Карасев.

По его словам, в России многие считают, что Сталин допустил ошибку, передав эти территории Украине, потому что именно запад страны стал основной движущей силой на пути к «евроинтеграции». Карасев считает, что если этого бы не случилось, большая часть Украины была бы сегодня с Россией.

Напомним, до 1939 года вышеперечисленные территории по итогам Рижского договора 1921 года входили в состав Польши. После распада СССР они остались в составе Украины.