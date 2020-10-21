В России может подорожать домашний Интернет

Москва, 21 октября. Российские операторы могут поднять цены на Интернет, связь и телевидение на 10-20%, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко.

Плуготаренко отметил, что операторы увеличивают расходы из-за необходимости выполнять различные требования регуляторов. Модернизация оборудования также является крупной статьей расходов, поскольку иностранное оборудование дорожает из-за снижения курса рубля.

Несмотря на рост затрат операторов, Интернет в России пока остается одним из самых дешевых в мире. Из-за роста трафика во время ограничительных мер по коронавирусу, «операторам и онлайн-платформам приходится инвестировать в развитие сетей и сервисов, чтобы продолжать оказывать услуги населению на высоком уровне».

«Как следствие планов по апгрейду и инвестициям — планы по повышению тарифов в 2021 году», — отметил Плуготаренко.

Ведущий аналитик Регионального общественного центра интернет-технологий Урван Парфентьев не согласен с позицией Плуготаренко. По его мнению, операторы хотят решить свои проблемы за счет потребителей, а рост тарифов на 20% ничем не оправдан. Он также предположил, что данные о резком подорожании тарифов могут быть вбросом.

Отметим, ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять скидку до 50% за услуги Интернета для семей, чьи дети вынуждены перейти на дистанционное обучение, передавал RT. Согласно его предложению, скидку следует предоставлять ученикам общеобразовательных, средних, среднеспециальных и высших учебных заведений.