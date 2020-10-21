Звездная пара из «Дома-2» чудом спаслась в ДТП

Москва, 21 октября. Участники реалити-шоу «Дом-2» Марина Африкантова и Роман Капаклы попали в ДТП. Об этом сообщила Африкантова в своем Instagram.

Она опубликовала сторис, где со слезами на глазах рассказала, что попала в аварию. Также она выложила фотографии с сильно поврежденным автомобилем, стоящим на проезжей части трассы Москва — Санкт-Петербург.

«Слава богу, мы живы! Очень страшно! От ударов сработали все подушки! Ребят, будьте внимательны на дорогах, не совершайте наши ошибки. У меня была такая сильная истерика. Я два часа ревела, вообще не могла никак успокоиться. Очень страшно… Мне так страшно было», — рассказала она.

По ее словам, машина несколько раз «ударилась об обочины», а когда автомобиль остановился, Африкантова думала, что он сейчас взорвется. Она отметила, что ей повезло отделаться только поврежденной машиной.

Стоит сказать, что поведение некоторых участников шоу смущает не только коллег, но и зрителей. Ранее поведение Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко вывело из себя фанатов шоу, а руководство проекта даже предложило наказать нерадивых звезд.

Ранее ведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина шокировала поклонников появлением на улице в «махровом халате» и шлепках. На опубликованном в соцсетях фото Бородина предстала в бежевом пальто и бежевых шлепанцах. Однако внешний вид телеведущей лишь рассмешил подписчиков, которые назвали пальто звезды халатом и соревновались в остроумии в комментариях. После такого провала Бородина опубликовала еще один пост, который посвятила теме жалости к себе и окружающим.