Истребитель ВМС США разбился в Калифорнии

Вашингтон, 21 октября. Американский истребитель F/A-18E Super Hornet разбился в Калифорнии. Об этом сообщает военная база ВМС США Лемур в Facebook.

«С самолетом F/A-18E Super Hornet произошел инцидент во время тренировочного полета в Верхней долине, к югу от базы Военно-морских сил Чана-Лейк», — сообщают американские военнослужащие.

Отмечается, что пилоту удалось выжить. Он успешно катапультировался. Причины происшествия пока не разглашаются.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов отмечал, что планы США по созданию истребителей шестого поколения обречены на провал. Он напомнил, что американские специалисты уже признали неудачность своих боевых машин пятого поколения, F-22 и F-35.