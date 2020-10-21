На Украине будут карать учителей за упоминание Великой Отечественной войны

Киев, 21 октября. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил в своем Facebook, что на Украине будут карать учителей, упоминающих о Великой Отечественной войне.

По словам политика, репрессивные меры воздействия на педагогов, преподающих «неугодную» официальному Киеву версию истории Украины, были одобрены на уровне Минобрнауки страны.

«Террор и шизофрения на Украине продолжаются! Мне попался интересный документ. Подписала его настоящая нацистка, замминистра образования и науки Украины Любомира Мандзий. Всех неугодных учителей, которые не понимают «новую украинскую историю и сегодняшнюю бытность» — следует выгонять с работы и принимать к ним жесткие меры», — написал Журавко.

К своему посту он приложил фотографии документа на бланке украинского Минобрнауки за подписью Мандзий, в котором рекомендуется провести педагогические совещания «в области преподавания истории».

«В случае систематического несоблюдения преподавателями истории принципов методических рекомендаций министерство рекомендует употреблять по отношению к таким педагогам меры дисциплинарного и административного воздействия вплоть до увольнения или информирования правоохранительных органов», — говорится в письме Мандзий.

В документе говорится также о периоде «советской оккупации 1919-1991 годов» и запрещается употреблять термин «Великая Отечественная война» — вместо него предлагается «советско-немецкая фаза Второй мировой войны».

Ранее в беседе с ФАН политический аналитик Владимир Соловейчик назвал «помрачением ума» украинской власти попытку «декоммунизировать» колбасу на Украине.