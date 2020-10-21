Задержан подозреваемый в изнасиловании сожительницы и ее дочери в Казани

Казань, 21 октября. Правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании в Казани бывшей сожительницы и ее несовершеннолетней дочери, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следователей, днем во вторник 44-летний мужчина проник в квартиру одного из домов в поселке Юдино города Казани. Силой он связал находившихся в доме 13-летнего сына и 16-летнюю дочь своей бывшей сожительницы. Девочку он изнасиловал. А когда домой вернулась мать — избил и изнасиловал и ее. После этого он силой усадил женщину в машину и скрылся.

К этому моменту злоумышленника уже задержали. Правоохранители освободили похищенную женщину. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Изнасилование» и «Похищение человека».

В прокуратуре Татарстана добавили, что на место происшествия выехал прокурор Илдус Нафиков, который взял расследование дела под личный контроль.

Прокурорам поручено провести проверку исполнения закона в части обеспечения надлежащего контроля за бывшими осужденными.