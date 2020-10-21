В России могут принять закон о защите детей при задержании их родителей

Москва, 21 октября. В Госдуму был внесен законопроект о применении мер по защите детей в случае административного задержания или ареста их родителей. Его текст был опубликован в думской электронной базе.

Авторами инициативы стала группа членов Совета Федерации во главе с Еленой Мизулиной. Согласно предложенному законопроекту, «если на попечении задержанного лица находятся несовершеннолетние дети, остающиеся без присмотра и помощи», то лицо, уполномоченное на проведение задержания, должно принять временные меры для защиты этих детей. Согласно документу, дети должны быть переданы родственникам или временно устроены в организацию социального обслуживания.

Разработчики документа указали в пояснительной записке, что действующая сейчас редакция КоАП не содержит положений, которые предусматривали бы меры защиты несовершеннолетних детей, остающихся без присмотра из-за задержания их родителей или опекунов.

В настоящее время в России реализуется программа «Десятилетие детства», объявленная указом президента РФ Владимира Путина с января 2018 года. Ее приоритетами стали здоровье и безопасность детей как в образовательных и социальных учреждениях, так и за их пределами. Особую значимость для программы имеют также вопросы воспитания детей, организация их отдыха, поддержки многодетных семей и способствование социализации детей с ОВЗ.

Кроме того, в конце марта 2008 года Путин распорядился создать Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Осуществление полномочий учредителя фонда от имени РФ было возложено на Минздравсоцразвития.