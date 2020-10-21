В Совфеде не поддержали идею Минфина сократить численность военнослужащих

Москва, 21 октября. В Совете Федерации не поддержали идею Минфина сократить численность военнослужащих на 10%. Как передает РИА Новости, об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Ранее «Известия» сообщили, что Минфин предложил провести реформу Вооруженных сил РФ, которая позволит сократить расходы бюджета, в частности, за счет сокращение штатной численности военнослужащих на 10%. Сделать это планируется, ликвидировав вакансии, а также переведя на гражданскую службу тех, чья работа не связана с выполнением боевых задач.

«Предложения Минфина по сокращению численности вооруженных сил, переводу отдельных должностей военнослужащих на гражданскую службу, увеличению пенсионного возраста военнослужащих и отмене индексации пенсионных выплат мы не поддерживаем», — заявил Бондарев.

Сенатор напомнил, что численность вооруженных сил установлена президентом РФ как верховным главнокомандующими и основывается на эффективной реализации задач в области безопасности государства. По мнению Бондарева, данная инициатива Министерства финансов не принесет значительной экономической выгоды.

Ранее инициативу прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, никаких решений насчет сокращения численности ВС РФ не принималось.

Идею о сокращении штата на 10% не поддерживает и Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве отметили, что численность и структура вооруженных сил РФ определена в соответствии с задачами по обеспечению безопасности государства. В заявлении подчеркивалось, что сокращение «приведет к «нулевому» экономическому эффекту».