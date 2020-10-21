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Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

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Борису Корчевникову запретили въезд на Украину

Киев, 21 октября. Российскому журналисту, генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову на три года был запрещен въезд на Украину. В Киеве это решение объяснили «незаконным» посещением «оккупированного» Крыма, пишет «Украинская правда».

Как заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, украинские власти узнали о посещении Корчевниковым Крыма уже после того, как тот въехал на Украину и посетил Киев. Правоохранительные органы Украины провели проверку, после чего приняли решение запретить Корчевникову въезд на Украину сроком три года.

«Этому гражданину России запрещен въезд в Украину сроком на 3 года», — заявил Демченко.

Стоит отметить, что в этом году Крым ставит рекорды по туристической посещаемости. В текущем году там отдохнули 5,1 миллиона человек. В прошлом месяце полуостров посетили 1,1 миллиона туристов, что на 60% больше, чем в сентябре 2019 года. Самыми популярными местами там стали Ялта, Алушта и Евпатория. Как писала газета «Известия», в то же время, отдых в Турции заметно подорожал.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова. Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.

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