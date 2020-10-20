В Киеве предупредили о готовящейся оккупации Львова со стороны Польши

Киев, 20 октября. Польша намерена оккупировать земли Львовской области Украины, для этого в международные суды уже подготовлены тысячи исков. Об этом в эфире проекта «Голос Правды» заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

«Поляки очень сильно положили глаз на Львов и готовят в международные суды около трех тысяч исков по недвижимости, которая находится во Львовской области. Самая настоящая реституция!» — заявил политолог.

Он напомнил, что такие же события происходили в странах Балтии в период развала СССР.

«Там запустили маховик реституции и просто выбрасывали людей из их квартир! Поляки положили глаз в Украину… И они оттяпают этот кусок, потому что Украина слабая, не суверенная и на поводке — ее очень легко дерибанить», — подчеркнул Дудкин.

Отметим, ранее член польской партии «Гражданская платформа» Славомир Нитрас сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время кризиса на Украине якобы предлагал польской стороне «разделить» украинские земли, передавал RT. По словам политика, власти Венгрии мечтают о пересмотре границ в Европе.