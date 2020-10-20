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Коллеги поддержали канадского профессора, сказавшую слово «ниггер»

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Коллеги поддержали канадского профессора, сказавшую слово «ниггер»

Оттава, 20 октября. Более тридцати профессоров Оттавского университета публично выступили в защиту своей коллеги, которая использовала слово «ниггер» в аудитории. Как пишет издание Vice, они напомнили, что университеты — это места для полемики, где должны защищаться «критическое мышление и академическая свобода».

Профессор Верушка Льютенан-Дюваль использовала слово «ниггер» в прошлом месяце во время дискуссии о реапроприации слов маргинализированными группами. Позже она извинилась и попросила своих учеников подумать о том, как использовать это слово, чтобы обсудить его еще раз в ходе следующего занятия. После того как об этом случае стало известно, Льютенан-Дюваль была временно отстранена от занятий, а ее студенты получили возможность перевестись к другому преподавателю.

Однако в ее защиту выступили 34 профессора университета, подписав письмо на французском языке. По их словам, университеты — это место для «изучения реалий истории, особенно истории идей, многие из которых вступают в конфликт с распространенными сегодня в обществе мнениями».

Чернокожие студенты осудили этот инцидент, заявив, что это не первый случай, когда в столичном канадском университете используются расовые оскорбления в адрес негров.

«Студенты просят не использовать слово «ниггер», — заявил Бабакар Фае, президент студенческого союза университета. — «Это слово использовалось на протяжении столетий, чтобы унижать и угнетать людей. У него нет другого назначения».

Как пишет Vice, чернокожие студенты в Оттавском университете неоднократно сталкивались с расистским отношением и выпадами в свой адрес. Большинство чернокожих студентов поддерживают решение отстранить Льютенан-Дюваль и наказать ее за использованное слово.

Источник: Vice
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