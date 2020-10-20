Вашингтон, 20 октября. Апелляционный суд в США одобрил прошение гражданки РФ Богданы Осиповой о скорейшем освобождении, сообщил ТАСС адвокат россиянки Джошуа Лотер.

По словам Лотера, Апелляционный суд согласился с прошением защитников Осиповой остановить процесс ее перевода в штат Канзас. Федеральному суду поручено до 30 октября выпустить решение об освобождении Осиповой, поскольку россиянка «уже отбыла максимально возможный срок наказания».

В 2014 году Осипова вывезла детей из США и подала на развод с мужем, гражданином США. Однако супруг убедил американский суд лишить женщину родительских прав. Когда в 2017 году росинка вернулась в США, чтобы оспорить решение, ее арестовали. В 2019 году суд приговорил ее к семи годам тюремного заключения.