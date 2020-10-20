Путин: Скобцева была человеком яркого дарования и душевной щедрости

Москва, 20 октября. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования режиссеру Федору Бондарчуку в связи с кончиной его матери, народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, сообщает пресс-служба Кремля.

В телеграмме Путин подчеркнул, что Скобцева была прекрасной актрисой, человеком яркого дарования и душевной щедрости. Глава государства отметил, что актриса подавала настоящий пример преданности профессии.

«Ирины Скобцевой больше нет с нами, но осталось ее творческое наследие, десятки замечательных киноработ. Осталась добрая, светлая память о ней», — говорится в телеграмме.

Ирина Скобцева скончалась во вторник на 94-м году жизни. Церемония прощания с актрисой состоится 22 октября на Новодевичьем кладбище в Москве.

Знаменитый советский актер Василий Лановой, которого со Скобцевой связывают не только совместные работы в кино, но и тесная дружба, в беседе с ФАН дал высокую оценку творческому вкладу актрисы в отечественное кино и назвал Ирину Скобцеву патриотом, сыгравшую большую роль в популяризации советского кино.