Вокалист рок-группы The Outfield Тони Льюис скончался в Лондоне

Лондон, 20 октября. Вокалист британской рок-группы The Outfield Тони Льюис умер в возрасте 62 лет. Как сообщает Mirror, причины смерти музыканта пока не разглашаются.

Публицист музыканта Бари Либерман сообщил, что Льюис умер «внезапно и неожиданно», однако причина его смерти до сих пор не разглашается.

«С глубокой печалью и скорбью сообщаю, что Тони Льюис, певец рок-группы 80-х Outfield, внезапно и неожиданно скончался вчера, 19 октября, в возрасте 62 лет недалеко от Лондона», — сообщил Либерман.

Он добавил, что музыка Льюиса влияла на людей по всему миру.

«Наследие Тони Льюиса будет жить вечно благодаря его прекрасной семье и его легендарной музыке. Семья просит об уединении в это трудное время», — отметил публицист.

Льюис был вокалистом группы The Outfield, созданной в 1984 году. Еще один участник коллектива, Джон Спинкс, ранее скончался после продолжительной борьбы с раком.