Депутат Госдумы рассказала об опасности пропаганды бездетности для России

Санкт-Петербург, 20 октября. Депутат Госдумы РФ, член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала такое социальное явление как child free и опасность его пропаганды для России на пресс-конференции медиацентра «Патриот».

«Знаменитые люди, которым приписывают подобную борьбу с перенаселением планеты, обладают особыми финансовыми ресурсами и разрабатывают специальные программы, для того, чтобы насаждать среди молодежи нежелание иметь детей. Скорее всего, у людей, пропагандирующих child free, несколько другие психологические устои, поэтому они это делают», — выразила мнение Бессараб.

По мнению депутата, России рано думать о перенаселении.

«Нужно рожать, воспитывать детей, нужно думать о будущем», — подчеркнула член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Эксперт добавила, что необходимо осознавать сегодняшнее положение страны.