Россияне готовятся к новогодним праздникам в Крыму

На полуострове едва завершился курортный сезон, а уже снова готовятся встречать гостей. На сей раз новый наплыв туристов ожидается к новогодним праздникам. Для этого уже началась активная подготовка. Так, например, международный аэропорт Симферополь открыл шесть новых направлений полетов по России. Этой зимой в Крым и обратно можно будет прилететь из Нижнего Новгорода, Перми, Сургута, Уфы, Челябинска и Тюмени. В пресс-службе аэропорта сообщили ФАН, что билеты уже поступили в продажу.

«С 14 ноября авиакомпания приступит к полетам из Симферополя в Нижний Новгород и обратно. Рейсы будут совершаться до 27 марта 2021 года. Также с 14 ноября начнется выполнение рейсов между Симферополем и Пермью. Полеты запланированы дважды в неделю. Рейсы продлятся до 24 марта», — сообщили в пресс-службе международного аэропорта Симферополь.

Прямое авиасообщение Симферополя с Челябинском и Уфой начнется 15 ноября и продлится до 25 марта 2021 года. С 16 ноября начнут летать самолеты в Сургут, прямое авиасообщение между регионами продлится до 22 марта 2021 года.

Перелеты из Симферополя в Тюмень и обратном направлении откроются 17 ноября и будут осуществляться до 26 марта 2021.

«Кроме перечисленных новых направлений авиакомпания этой зимой будет совершать рейсы из столицы Крыма в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Казань и в обратном направлении», — добавили в аэропорту.

Сотрудники воздушной гавани уточнили, что на новогодние праздники в прошлом году международный аэропорт Симферополь обслужил 101 тысячу пассажиров. В этом году ожидают не меньший пассажиропоток.

Именно перелеты в Крым часто интересуют посетителей сайтов по продаже билетов. Об этом заявили в центре сервиса поездок и путешествий «Туту.ру».

В составленном специалистами центра рейтинге Симферополь занял четвертую позицию. Чаще россияне интересуются лишь билетами в Петербург, Калининград и Сочи.

Из зарубежных направлений лидируют Стамбул, Ташкент и Дубай.

«Люди ехали в Крым, а не в Турцию в июне и октябре этого года. Зимой традиционно туристы выбирают более теплые страны и регионы для путешествий. Нам пока сложно спрогнозировать, каким именно будет спрос на Крым в этом январе, но то, что отели уже начали на этот период активно заполняться, это факт», — прокомментировали ФАН в крымском экскурсионном бюро.

Там также добавили, что единственное, что может «смазать» прогнозы — это ужесточение режима по коронавирусу.

«Все уже устали бояться вирусов. Бронирование отелей на новогодние праздники идет полным ходом, гости готовы привозить «свежий» отрицательный тест, они понимают, что это небольшое неудобство, но оно может стать единственным на пути хорошего отдыха в Крыму», — прокомментировали ФАН в одном из отелей Ялты.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк отметил, что туризм в Крыму успешно пользуется спросом и в зимнее время. Этой зимой для гостей и жителей полуострова откроют пещеру «Таврида».

«Перед нами стоит задача — 8–9 миллионов туристов, которые посетят Крым за год. Мы стремимся к этому показателю, ежегодно наращивая показатель на 10%. Мы постоянно развиваемся, думаем, какие еще перспективные вида туризма подключить, чтобы еще больше людей ехало в Крым», — рассказал Алексей Черняк.

Тем временем в социальных сетях ведется опрос пользователей о самом радушном и гостеприимном городе России. В топ-10 вошли Ялта и Феодосия.

По итогам опроса самым гостеприимным оказался Пятигорск. За него проголосовали 19,46 % опрошенных пользователей. За Пятигорском последовали Сочи, Казань, Анапа, и Петербург. 11.76% опрошенных посчитали самым гостеприимным городом Ялту, а 11.31% — Феодосию. Вошли в рейтинг также Калининград, Петрозаводск, и Екатеринбург.

ФАН ранее сообщал, что Севастополь занял почетное место среди городов, куда туристы хотят вернуться.