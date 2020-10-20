Взыскание с Абызова 32,5 млрд рублей стало рекордом в судопроизводстве РФ

Москва, 20 октября. Гагаринский суд Москвы взыскал с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Это стало рекордом в системе российского судопроизводства, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде отметили, что изъятые у Абызова средства будут направлены в доход государства. По данным Генпрокуратуры РФ, Абызов незаконно заработал эти средства, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту главы ведомства.

Экс-министр нарушил запреты в области антикоррупционного законодательства, владел оффшорными компаниями, оперировал акциями и обогащался за счет своего положения.

Отметим, что взысканная с Абызова сумма стала рекордной. Ранее размер взысканий нажитого преступным путем имущества не превышал десяти миллиардов рублей.

Кроме того, суд рассмотрит несколько заявлений кредиторов о взыскании с Абызова, его бывшей жены и бывшего президента Е4 Андрея Малышева еще более 34 млрд рублей.

Абызов был задержан ФСБ в конце марта минувшего года. Ему предъявлены обвинения в мошенничестве и организации преступного сообщества. В СК считают, что структуры Абызова продали энергокомпании за 4 млрд рублей, хотя их реальная стоимость составляла 186 млн рублей.

В результате совместной работы следствия, оперативных служб, а также зарубежных и российских банков удалось установить многомиллионные банковские счета Абызова. По данным московского суда, арест был наложен на счета, открытые в разной валюте в пяти банках.