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Беременная акробатка продает место крестного своего ребенка за iPhone

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Беременная акробатка продает место крестного своего ребенка за iPhone

Москва, 20 октября. Член сборной РФ по акробатике Алена Кулакова продает в Сети «место» крестного для своего еще не родившегося ребенка за iPhone 12 Pro или MacBook Pro. Пост с неоднозначным «объявлением» спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Кулакова опубликовала снимок с округлившимся животом и фотографией с УЗИ. Своим подписчикам она объявила, что беременна. При этом сам пост носит заголовок: «Ребенок или iPhone 12PRO?».

«Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается — готова предложить вам места «крестных родителей» за iPhone 12 PRO и MacBook Pro», — пишет акробатка.

Свое решение она объяснила тем, что ей, профессиональному тренеру и спортсменке, будет тяжело одной воспитывать ребенка, «а с iPhone 12PRO и крестными — немного легче и мне и моему ребенку».

При этом она попросила не откликаться «хайпожорам», подчеркнув, что она — «девочка взрослая» и умеет принимать решения.

«Моя жизнь — мои правила», — подытожила Кулакова.

Беременная акробатка продает место крестного своего ребенка за iPhone

Подписчики спортсменки были ошарашены подобным «объявлением». Многие пытались вразумить будущую мать, не торговать жизнью младенца.

«Ты говоришь, что это твоя жизнь. Вот и торгуй собой за айфон, который через пять лет станет куском дерьма. А ты торгуешь чужой жизнью. Жизнью ребенка. Она принадлежит ему, а не тебе», — пишет в комментариях пользователь под ником s__144__s.

«Айфон и макбук устареет, а хрен пойми, кто останется в крестных, кто их тебе купит. Неужели нет людей в окружении, которым ты доверишь быть крестным твоему ребенку? Или желание нажиться на этом поводе сильнее здравого разума? Врагу не пожелаю иметь такую маму. Мне жаль ребенка», — возмущается pashington_.

«Свадьба по залету, ребенок за айфон», — добавил julis_turs.

Некоторые не без сарказма предложили обсудить условия возврата при срыве «сделки».

«А если ребенок родится инвалидом, вы вернете технику назад? Не сочтите за наглость, я просто заинтересован тем, чтобы стать крестным, но сами понимаете, вы, конечно, спортсменка, но быть крестным инвалида не очень хочется», — иронизирует kos_new.

Некоторые предложили сообщить о происходящем в органы опеки. По их мнению, под видом «продажи» места крестного, девушка может буквально продать ребенка за гаджеты.

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