Беременная акробатка продает место крестного своего ребенка за iPhone

Москва, 20 октября. Член сборной РФ по акробатике Алена Кулакова продает в Сети «место» крестного для своего еще не родившегося ребенка за iPhone 12 Pro или MacBook Pro. Пост с неоднозначным «объявлением» спортсменка разместила на своей странице в Instagram.

Кулакова опубликовала снимок с округлившимся животом и фотографией с УЗИ. Своим подписчикам она объявила, что беременна. При этом сам пост носит заголовок: «Ребенок или iPhone 12PRO?».

«Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребенка, но не получается — готова предложить вам места «крестных родителей» за iPhone 12 PRO и MacBook Pro», — пишет акробатка.

Свое решение она объяснила тем, что ей, профессиональному тренеру и спортсменке, будет тяжело одной воспитывать ребенка, «а с iPhone 12PRO и крестными — немного легче и мне и моему ребенку».

При этом она попросила не откликаться «хайпожорам», подчеркнув, что она — «девочка взрослая» и умеет принимать решения.

«Моя жизнь — мои правила», — подытожила Кулакова.

Подписчики спортсменки были ошарашены подобным «объявлением». Многие пытались вразумить будущую мать, не торговать жизнью младенца.

«Ты говоришь, что это твоя жизнь. Вот и торгуй собой за айфон, который через пять лет станет куском дерьма. А ты торгуешь чужой жизнью. Жизнью ребенка. Она принадлежит ему, а не тебе», — пишет в комментариях пользователь под ником s__144__s.

«Айфон и макбук устареет, а хрен пойми, кто останется в крестных, кто их тебе купит. Неужели нет людей в окружении, которым ты доверишь быть крестным твоему ребенку? Или желание нажиться на этом поводе сильнее здравого разума? Врагу не пожелаю иметь такую маму. Мне жаль ребенка», — возмущается pashington_.

«Свадьба по залету, ребенок за айфон», — добавил julis_turs.

Некоторые не без сарказма предложили обсудить условия возврата при срыве «сделки».

«А если ребенок родится инвалидом, вы вернете технику назад? Не сочтите за наглость, я просто заинтересован тем, чтобы стать крестным, но сами понимаете, вы, конечно, спортсменка, но быть крестным инвалида не очень хочется», — иронизирует kos_new.

Некоторые предложили сообщить о происходящем в органы опеки. По их мнению, под видом «продажи» места крестного, девушка может буквально продать ребенка за гаджеты.