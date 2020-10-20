Плющенко провел первую тренировку с сыном-грудничком

Москва, 20 октября. Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко опубликовал в одной из социальных сетей новую запись, которая привела в восторг подписчиков. Речь идет о видеозаписи, на кадрах которой спортсмен предстает перед публикой со своим новорожденным сыном Арсением на руках.

Ранее СМИ сообщили, что Евгений Плющенко со своей супругой Яной Рудковской вновь стали родителями. У пары родился сын Арсений. Мальчик, который появился на свет 25 октября, был получен от суррогатной матери.

На видеозаписи, которая, вероятнее всего, была снята Яной Рудковской, можно увидеть, как Плющенко, держа на руках мягкий конверт с малышом, кружится по комнате, изображая тренировку на льду. При этом двукратный олимпийский чемпион комментирует свои «пируэты», тихонько приговаривая: «Четверной, выезд, четверной».

Кадры первых тренировок Плющенко с сыном-грудничком Арсением вызвали бурную реакцию в Сети. Пользователи пришли в восторг от видеозаписи, которая была опубликована в социальной сети, а также выразили уверенность, что малыш вырастет будущим чемпионом.

«Счастливые родители!» — пишет maliutakarina.

«У вас ну фабрика мальчиков! Почему-то девочек не впускаете в свою семью!» — отмечает mazaiiiiio22.

«Четверной — выезд, четверной — выезд. Будущий чемпион!» — пишет marinavasyanina77.

Напомним, фигурист Евгений Плющенко и Яна Рудковская стали родителями во второй раз, прибегнув к услугам суррогатной матери. Все попытки Рудковской забеременеть были неудачными, поэтому звездная пара решила заплатить 4,9 миллиона женщине, выносившей им младшего сына Арсения. У Рудковской уже есть трое детей. Сейчас она воспитывает семилетнего Сашу, который известен в Сети как Гном Гномыч. Мальчик занимается фигурным катанием, как и его отец.