Эксперт рассказал о роли искусства и СМИ в стимулировании рождаемости

Санкт-Петербург, 20 октября. Хорошие фильмы и образовательные передачи на телевидении могли бы стимулировать рождаемость в России. Об этом заявил научный руководитель лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Валерий Елизаров.

Эксперт принял участие в пресс-конференции на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?», которая состоялась 20 октября на площадке Медиагруппы «Патриот».

Елизаров выразил уверенность, что уровень рождаемости в России сдерживает большое количество демографических мифов, которые пугают людей и останавливают их в желании заводить детей. Помочь в преодолении таких мифов могли бы хорошие фильмы и образовательные передачи на телевидении, а также публикации в СМИ.

«Влияние культуры в разных странах разное, но то, что СМИ и искусство может влиять на решения, которые принимают люди, это безусловно. Пропаганда или антипропаганда семьи, заключение брака, откладывание рождения детей — все это влияет на решение людей. СМИ и искусство предлагают людям модели, и сами люди принимают решение, какой модели следовать. Я думаю, что СМИ могли бы делать куда больше для пропаганды семейных ценностей, нужно больше передач, которые популяризируют демографические знания, и такие передачи были бы востребованы», — пояснил Елизаров.

По словам эксперта, на поддержание авторитета семьи и брака влияет весь комплекс общественных отношений, транслирующих соответствующие ценности.

«На меня, например, большое влияние оказала та модель семейных отношений, которая была в моей семье. Это формировало во мне представление о том, каким будем мое будущее», — отметил демограф.

Проблемой российского общества эксперт считает отсутствие моделей для подражания, которым могли бы следовать молодые люди, создающие семью. При этом роль искусства и кино в этом плане довольно высока.