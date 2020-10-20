Актеры фильма «Кольская сверхглубокая» рассказали об экстремальных съемках

Москва, 20 октября. Новый фантастический фильм режиссера Арсения Сюхина «Кольская сверхглубокая» выйдет на российские экраны 4 ноября. Об этом сообщает «Телепрограмма».

Картина расскажет мистическую историю об одном из самых известных секретных объектов в истории СССР — Кольской сверхглубокой впадине. Одна из легенд гласит, что именно там располагаются «врата в ад».

По словам создателей картины, каждый зритель сможет открыть для себя что-то свое.

«Эта лента о выборе, который рано или поздно предстоит сделать каждому из нас. И если не определиться вовремя, то жизнь это делает за нас», — отметила исполнительница главной роли — эпидемиолога Анны — сербская актриса Милена Радулович.

По мнению Николая Ковбаса, который сыграл в картине роль полковника ГРУ, руководящего экспедицией на Кольскую сверхглубокую впадину, фильм расскажет о попытке остаться человеком при любых обстоятельствах. Актер поделился, что для него это были настоящие экстремальные съемки, местами даже не прекращались подрывные работы.

«Фильм про всех нас, про тех, кто считает, что мы познали тайны природы, но на самом деле это большое заблуждение. И нам предстоит еще немало удивительных открытий», — добавил актер.

У объекта, о котором снята картина довольно интересная и пугающая история. Существует легенда, что якобы на глубине 12 тысяч метров слышались человеческие стоны, поэтому исследователи решили, что там находится дверь в потусторонний мир.