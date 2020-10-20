Демограф оценил риск заселения Сибири китайцами

Санкт-Петербург, 20 октября. Независимый демограф Алексей Ракша рассказал о вероятности заселения Сибири китайцами и риске вымирания населения Поднебесной в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?».

«Во-первых, в Китае рождаемость точно такая же, как и у нас — она очень низкая, она снижается, Китай будет вымирать. Он, наоборот, будет всасывать в себя мигрантов, он уже это делает», — заявил Алексей Ракша.

Эксперт рассказал об изменениях рождаемости в Китае.

«Когда Китай был нищий, тогда там была дикая рождаемость, он разбрызгивал сгустки населения Китайской диаспоры по всему миру. А теперь он собирает все обратно, потому что уровень жизни увеличился, следовательно, рождаемость низкая. Работников уже не хватает в Китае. А вот в тех трех провинциях северо-восточных, которые ближе к нам, там вообще рождаемость — один ребенок на женщину или даже ниже. У них идет естественная убыль», — сообщил специалист.

Алексей Ракша назвал причины, которые не позволят Китаю осуществить «захват» Сибири.

«Миграционный отток в южные регионы — в Пекин и Шанхай. Несмотря на то, что в этих провинциях живет в десять раз больше людей, чем у нас на дальнем Востоке, у них рождаемость ниже, чем у нас. К тому же, климат холодный. Жить в таком климате тяжело. Для того чтобы на рынке торговать или лес рубить, много людей не надо. Поэтому не будут китайцы заселять нашу холодную, плохо обустроенную Сибирь с плохими дорогами», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, Россия не привлекательна для жизни высококвалифицированных людей.