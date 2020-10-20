Военные построили трубопровод для преодоления дефицита воды в Крыму

Москва, 20 октября. Трубопроводные батальоны Южного, Западного и Восточного военных округов буквально за месяц проложили временные коммуникации, обеспечив Крым питьевой водой, передает «Царьград».

По словам члена Совета Федерации Сергея Цекова, помощь военных частично решила проблему водоснабжения Крыма.

«Военные свою задачу выполнили на сто процентов, а задача у них была одна — сделать временный водовод из Тайганского водохранилища в Симферопольское. Они ее выполнили полностью, причем в кратчайшие сроки. А вообще, что касается водообеспечения, то, конечно, это не проблема военных. Военные лишь отчасти участвуют в этом, а что касается комплексного решения, то это проблема каждого гражданина в отдельности, который должен понимать, что воду нужно очень экономно использовать», — пояснил он.

Цеков подчеркнул, что полное решение данной проблемы требует комплексного решения с привлечением местных и федеральных властей.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева в ближайшее время военные спасут от засухи и Севастополь. Военнослужащие построят водопровод из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище, а также возведут водозабор на реке Бельбек. Развожаев подчеркнул, что усилия военных позволят пройти сложный период без отключений севастопольцев от водоснабжения.

Стоит отметить, что Украина обеспечивала Крымский полуостров пресной водой на 85%. В 2014 году власти Украины приостановили подачу воды в Крым. При этом в Киеве не скрывают, что тема водоснабжения Крыма является «рычагом давления на Россию».