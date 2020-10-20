Эксперт ВШЭ объяснила падение рождаемости в благополучных странах

Москва, 20 октября. Старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики, социолог и демограф Ольга Исупова не видит особых проблем в том, что в странах с высоким уровнем жизни падает рождаемость. По ее словам, население благополучных стран перестает воспроизводиться, потому что не видит реальных угроз для себя и общества в целом. Об этом она заявила в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Демографическая политика России. Вымирают ли русские люди?».

«Началось это с белых, потому что они были более благополучными, у них снизилась смертность, в том числе детская, они стали контролировать свою жизнь и начали снижать количество детей в семьях, и дошло того, что они перестали себя воспроизводить», — заявила эксперт.

В настоящее время, по словам эксперта, процессы падения рождаемости идут везде, и многие даже развивающиеся страны перестали воспроизводить свое население. Это характерно, в частности, для стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, уровень рождаемости в которых традиционно был высоким.

«Рождаемость снижается, когда люди начинают контролировать свою жизнь, начинают жить лучше, и это не только касается белых, но и всех стальных. Сейчас воспроизводят себя только 7-8 стран Африки. Юго-Восточная Азия тоже себя не воспроизводит. Кстати, быстрее всего вымирают японцы, они просто очень долго живут и это пока не заметно. У них и в Южной Корее самая низкая рождаемость», — отметила Исупова.

По ее словам, это связано с так называемым демографическим переходом: когда снижается смертность, снижается и рождаемость.