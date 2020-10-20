Москалькова призвала Латвию отменить решение о депортации Норвинда

Москва, 20 октября. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отреагировала на депортацию российского ветерана Владимира Норвинда из Латвии. Ранее она обратилась к генсекретарю Совета Европы (СЕ) Марии Пейчинович-Бурич с просьбой оказать помощь в ситуации с Норвиндом.

Председателя республиканского Общества военных пенсионеров и полковника в отставке Владимира Норвинда, который постоянно проживал в Латвии на протяжении последних 45 лет, 9 октября задержали латвийские силовики и без объяснений выдворили из страны. Норвинд 25 лет занимался защитой прав и интересов военных пенсионеров, которые проживали в республике после вывода советских войск. Латвия аннулировала его вид на жительство, а решение о депортации было принято, несмотря на плохое состояние здоровья Норвинда, страдающего аритмией сердца и находившегося накануне депортации в больнице.

При этом, жена Норвинда — гражданка Латвии. Москалькова отметила, что цивилизованные страны не позволяют себе депортировать иностранцев, имеющих устойчивые семейные связи в стране постоянного проживания.

Точку зрения Москальковой поддержала и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вызывает крайнее возмущение расправа, учиненная в Риге над пожилым больным человеком. Налицо попрание всех общепринятых морально-этических и гуманитарных норм», — заявила она.

Посольство РФ уже выразило дипломатический протест против действий латвийских властей.

«В свою очередь я обратилась к омбудсмену и официальным органам Латвийской Республики с просьбой пересмотреть решение о депортации В.С. Норвинда и позволить ему воссоединиться с семьей», — заявила Москалькова.

Сам Норвинд сейчас находится в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. Благодаря российским медикам, его самочувствие стало лучше, однако аритмия полностью пока не прошла.