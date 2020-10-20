В Ростехе не верят, что США могли утилизировать российские аппараты ИВЛ

Москва, 20 октября. Концерн КРЭТ Ростеха заявил, что не верит в сообщения, согласно которым США могли утилизировать российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), поставленные в апреле в рамках оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на концерн.

«Мы верим в разум и далеки от мысли, что американские чиновники могли так поступить с дорогостоящим оборудованием, которое востребовано сегодня во многих странах мира в условиях пандемии», — заявили в КРЭТ.

Как добавили в концерне, пока что они не видели никаких официальных документов, касающихся этого инцидента. Публикации в СМИ, по их мнению, не могут восприниматься как источник официальной и заслуживающей доверия информации.

Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) ранее подтвердило, что в Соединенных Штатах были утилизированы 45 аппаратов ИВЛ, которые доставили из России весной этого года.

«Переданные аппараты ИВЛ <...> были утилизированы в соответствии со строгими нормативными требованиями по утилизации опасных отходов», — заявили в американском ведомстве.

Согласно данным FEMA, эти аппараты не использовались, а хранились на складах про запас. Пока представители ведомства не уточнили, с чем именно была связана необходимость уничтожения дорогостоящего оборудования.

На фоне коронавирусной пандемии, бушующей в мире с января этого года, одними из самых востребованных медицинских приборов в новых условиях стали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Именно они помогают больным коронавирусом, находящимся в критическом состоянии, выжить.