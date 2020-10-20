Певица Монеточка похвасталась домом за 18 миллионов рублей в Сочи

Москва, 20 октября. Елизавета Гардымова, более известная, как певица Монеточка купила дом в Сочи за 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Юная исполнительница приобрела недвижимость на Красной поляне. Как отметила сама артистка, эти места заряжают ее энергией и наполняют силой. Дорогую покупку 22-летняя певица совершила еще полгода назад. Раньше она часто приезжала сюда с синтезатором на несколько недель, чтобы писать новые хиты и побыть наедине с собой.

«Мне там всегда нравилось. Местами плохо может работать Интернет и даже это меня радовало. Я подумала, если мне здесь так хорошо, почему бы не вложить все свои накопления и купить жилье», — поделилась девушка в одном из интервью в Сети.

Монеточка также заметила, что ее дом совсем небольшой, по сравнению с жильем ее соседей. Зато после покупки, она вместе с отцом затеяла там грандиозный ремонт.

«У моих соседей роскошные особняки из бруса, красивые, статные. А мой стоял один такой дурачок смешной, поэтому и было не очень дорого. Мы сразу начали менять крышу, облицовку, сносить стены. Получилось очень даже неплохо», — рассказывает исполнительница.

Артистка признается, что в Сочи проводит больше времени, в Москве ее одолевает депрессия. По ее мнению, никакие кафе, обилие развлечений не смогут заменить тихую природу. Больше всего певице нравится наблюдать за животными, которые иногда забредают в ее дом.

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